Redazione aperta

Morti sul lavoro San Pio di Fontecchio: il cordoglio di Verrecchia (Fdi)
11 Novembre 2026
CALL CENTER, FINA (PD): GRAVE VERTENZA PER L’ABRUZZO. OGGI IN PIAZZA PER CHIEDERE INTERVENTO DEL GOVERNO
11 Novembre 2026
Spopolamento, Alessandrini (M5S): “la legge Marsilio ha fallito e FDI ripropone bonus e case gratis. Ma senza servizi i borghi muoiono”
11 Novembre 2026
Guerra ibrida, cybersicurezza e rogatorie internazionali, Barilone: le minacce corrono alla velocità della rete, la giustizia non può restare indietro
11 Novembre 2026
Viabilità, modifiche temporanee in via San Francesco di Paola il 13 novembre
11 Novembre 2026
24: chiusura notturna rampe di svincolo L’Aquila Est
10 Novembre 2026
A25: chiusura notturna rampe di svincolo Aielli/Celano
10 Novembre 2026
L’Aquila: ordinanza lavori pavimentazione via Bafile (10-13 novembre dalle 18 alle 7)
09 Novembre 2026
Archivio
Persone
L’ex direttore generale della Asl1 Silveri entra nella direzione nazionale di Italia Domani
11 Novembre 2026

L’ex direttore generale della Asl1 Silveri entra nella direzione nazionale di Italia Domani

Un ingresso di peso per Italia Domani, il movimento politico guidato da Marco Rizzo, che in Abruzzo continua a raccogliere nuove adesioni. Giancarlo Silveri, già direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, entra a far parte...
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Eventi
L’Aquila riunisce i sette ordini dei medici dei territori della Transumanza
11 Novembre 2026

L’Aquila riunisce i sette ordini dei medici dei territori della Transumanza

La Transumanza come patrimonio comune, memoria dei territori e occasione di incontro tra cultura, medicina e scienza. È questo il filo conduttore dell’iniziativa in programma venerdì 13 e sabato 14 novembre all’Aquila, promossa...
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Eventi
“Teofilo Patini, cronista col cappello”: presentazione del volume di De Nicola
11 Novembre 2026

“Teofilo Patini, cronista col cappello”: presentazione del volume di De Nicola

Teofilo Patini. Cronista col pennello , il nuovo libro del giornalista e scrittore Angelo De Nicola, pubblicato da One Group Edizioni con prefazione di Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, sarà presentato...
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Eventi
Solisti Aquilani, un viaggio tra musica contemporanea e Novecento
10 Novembre 2026

Solisti Aquilani, un viaggio tra musica contemporanea e Novecento

Un nuovo appuntamento della rassegna proposta dai Solisti Aquilani “Musica per la Città” è in calendario venerdì 13 novembre, alle ore 18, all’Auditorium del Parco dell’Aquila. Un concerto che attraversa linguaggi, epoche e...
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Persone
Serie C: Progetto Ritmica conquista il nono posto a San Marino
09 Novembre 2026

Serie C: Progetto Ritmica conquista il nono posto a San Marino

Alla Multieventi Sport Domus di Serravalle, nella Repubblica di San Marino, sabato scorso, 7 novembre, le atlete dell'associazione sportiva aquilana Progetto Ritmica hanno dato il meglio di sé stesse, conquistando un risultato importante che...
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Eventi
Pratola Peligna: una nuova sede per l’Arciconfraternita della Ss. Trinità 
09 Novembre 2026

Pratola Peligna: una nuova sede per l’Arciconfraternita della Ss. Trinità 

Un nuovo spazio di aggregazione, cultura e solidarietà apre ufficialmente le sue porte alla comunità di Pratola Peligna (Aq). Sabato 14 novembre ci sarà, infatti, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Arciconfraternita...
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Affari pubblici
A Tagliacozzo la cultura si condivide in piazza con la bacheca dei libri
09 Novembre 2026

A Tagliacozzo la cultura si condivide in piazza con la bacheca dei libri

Una piccola libreria all'aria aperta, gratuita e accessibile a tutti installata in Piazza Duca degli Abruzzi, davanti al palazzo del municipio di Tagliacozzo. Questa l'iniziativa realizzata dalla Pro Loco e sostenuta dall'amministrazione...
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Affari pubblici
Concorso nazionale Italia nostra: IIA IIS “A. D’Aosta” terza classificata
06 Novembre 2026

Concorso nazionale Italia nostra: IIA IIS “A. D’Aosta” terza classificata

Il 7 novembre alle ore 11:00 nella sede del Museo MAXXI L’Aquila, ci sarà la cerimonia di premiazione della classe II A Turismo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta” che nell’anno scolastico 2025-2026 si è...
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Scenari
Consiglio regionale: è online il video dedicato ai giovani
05 Novembre 2026

Consiglio regionale: è online il video dedicato ai giovani

È online il nuovo video istituzionale realizzato dal Servizio Affari Generali Stampa e Comunicazione (Ufficio Stampa e Social Media - Ufficio Affari Generali e Comunicazione). Il progetto, pensato per i giovani visitatori di Palazzo...
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Eventi
Al Fla di Pescara il libro “Teatro e spie” dell’aquilano Fabrizio Pompei
05 Novembre 2026

Al Fla di Pescara il libro “Teatro e spie” dell’aquilano Fabrizio Pompei

“Teatro e spie. L’archivio segreto della polizia politica , il volume di Fabrizio Pompei pubblicato da Textus (collana diretta da Edoardo Puglielli), sarà presentato il 6 novembre alle 18 alla Sala Unione al Festival di Libri e Altrecose...
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Eventi
Ad Avezzano Scienza e Spiritualità con Federico Faggin
05 Novembre 2026

Ad Avezzano Scienza e Spiritualità con Federico Faggin

L’incontro con lo scienziato e inventore Faggin si terrà il 4 dicembre, presso il Teatro dei Marsi. L’ingresso è gratuito, ma si andrà su prenotazione tramite biglietti numerati. L’evento è patrocinato e supportato dal Comune ed...
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Eventi
“La marrocchia: non solo mais”: evento e laboratori a Tempera
05 Novembre 2026

“La marrocchia: non solo mais”: evento e laboratori a Tempera

Riscoprire le tradizioni e l'artigianato aquilano. Sabato 7 novembre alle ore 17 al centro culturale a Tempera in via Monte Caticchio, ci sarà un evento dedicato alla marrocchia , organizzato dalle associazioni Tempera OdV, 99 Castelli...
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11 Novembre 2026

Il recital “Forza venite gente AQ” arriva nella Chiesa di Cansatessa
Eventi

Dopo tredici repliche, tanti applausi, standing ovation e un'accoglienza sempre calorosa, il viaggio del Gruppo…con Francesco prosegue con una...

di Redazione
11 Novembre 2026

Al MuNDA un mese di “La tarlatana come trappola della memoria”
Eventi

Mettere in luce gli aspetti più genuini e simbolici della cultura rurale, valorizzando tanto il percorso e la produzione dell'artista Lea...

di Andrea Di Paolo
10 Novembre 2026

Premio Sinestesie: proclamati i vincitori della V edizione e inaugurata la mostra “Diversi Universi”, visitabile fino al 29 novembre
Eventi

La splendida Sala Baiocco dell’Aquila ha ospitato la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Sinestesie, progetto culturale...

di Martina Colabianchi
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