Parte dall'Abruzzo il progetto artistico The Seasons de LE DIV4S, il gruppo di soprano che coniuga la vocalità classica con sound pop e contemporanei, con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dall’eclettico Roberto Molinelli che firma anche gli arrangiamenti della produzione.

Tre le date: venerdì 16 dicembrealle 21.00 al Teatro “F. Fenaroli” di Lancianoper la stagione dell’Associazione “Amici della Musica F. Fenaroli”, sabato 17 dicembre alle 18.00 all’Aquila – Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” per la 48° Stagione dei Concerti ISA e domenica alle 21.30 al Teatro Marrucino di Chieti per la manifestazione AmamiTeatro. La produzione è il debutto del progetto dedicato a una rivisitazione per quattro voci ed orchestra firmata da Molinelli deLe Quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Accompagnate dall’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Le DIV4S - Federica CasetiBalucani, Arianna Lorenzi, Laura Macri e Anna Konovalova- si cimenteranno in un una narrazione di grande effetto con parole tratte dai Sonetti di Vivaldi,le stesse parole con cui l’autore descriveva le sue stagioni:una sfida vocalmente ardua ed impegnativa

Completa il programma un ventaglio di musiche natalizie adatte al periodo e di classici della musica leggera internazionale. Un lavoro reso possibile grazie al genio e al talento ineguagliabile del Maestro Roberto Molinelli, violista, direttore d’orchestra, compositore,arrangiatore fantasioso e brillante e responsabile dei Progetti Special ISA.

È questa una produzione che inaugura la collaborazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con LE DIV4S, ensemble vocale femminile nato per divulgarel'eccellenza della musica italiana attraverso l'interpretazione di celebri pagine d’opera italiane riviste a quattro voci e attraverso la rielaborazione di brani digrande popolarità, sia italiani che internazionali, proposti in una veste classico-operistica, eseguiticon la grande orchestra con contaminazioni di sonorità e ritmi pop.LE DIV4Shanno debuttato a Roma nel 2008 a fianco del Maestro Andrea Bocelli.