Al Teatro Zeta di Monticchio, torna Telethon L'Aquila, la maratona di solidarietà che raccoglie fondi a favore della ricerca

Torna Telethon all’Aquila. La maratona di solidarietà che raccoglie fondi a favore della ricerca, si terrà sabato prossimo 17 dicembre alle ore 15:30 presso il Teatro Zeta di Monticchio (AQ).

Anche per l’edizione 2022 sarà la danza protagonista con il coinvolgimento di tantissime realtà della nostra città. Lo spettacolo, organizzato da Katia Salute, raccoglierà fondi per la ricerca contro la Distrofia Muscolare ed altre malattie genetiche rare con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza della solidarietà per sconfiggere tante malattie rare.

Con la danza si vuole veicolare un messaggio culturale di impegno ed aiuto alla ricerca come dovere civico. Sul palco si alterneranno i bambini della scuola Dottrina Cristiana, che con la sua direttrice Suor Daniela ha risposto con entusiasmo alla richiesta di partecipazione, preparati dalle maestre Katia Salute e Claudia Nappo; i ragazzi della scuola di danza Revolution, guidati entusiasticamente da Paolo Lepidi e Alessia Pilolli e poi gli atleti della danza aerea delFly Factorycon Ilenia Sciotti Gratti e Stefano Centi; la scuola di danza del club Sensazione di Movimento di Roberta Iannamorelli e per la prima volta per telethon la nuova scuola Fly FactoryDance.