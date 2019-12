L'Aquila, sei nuovi bus per Ama. Mannetti: "Prosegue rinnovo flotta"

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, gli assessori alla Mobilità e Trasporti e alle Società Partecipate, Carla Mannetti e Fausta Bergamotto, e l'amministratore unico di Ama Gianmarco Berardi, hanno presentato questa mattina sei nuovi autobus, di cui due elettrici, della flotta Ama.

"Con l'arrivo degli ultimi sei mezzi sale a quota quattordici il numero dei nuovi autobus in servizio sulle strade della città e del suo territorio - ha affermato Mannetti - Il rinnovo della flotta Ama avviato dall'amministrazione ha consentito di abbassare l'età media del parco mezzi dell'azienda a undici anni contro una media nazionale di 11,4" .

L'assessore ha inoltre annunciato l'arrivo di altri dieci bus elettrici: due entro entro la fine del 2019, e otto entro il 2020. "Stiamo pianificando infine - ha aggiunto Mannetti - i tempi di consegna di altri sette mezzi elettrici e di sei nuovi diesel acquistati con i fondi della regione e cofinanziati da Ama per il 35%".

Come noto Ama ha chiuso in rosso gli ultimi tre esercizi – 2016, 2017 e 2018 – accumulando perdite per 2 milioni di euro e ha eroso praticamente tutto il proprio capitale sociale. L'acquisto di nuovi mezzi, ha sottolineato il sindaco, si inserisce nel piano di risanamento della partecipata più ampio avviato con il trasferimento di 900.000 euro per compensare il mancato trasferimento da parte della Regione sull'adeguamento del contratto collettivo nazionale dei dipendenti, e con lo stanziamento di un contributo di 4 milioni, comprendente la ricapitalizzazione approvata dal Consiglio nazionale e l'adeguamento al contratto di servizio, spalmati su un triennio per aggiustare i bilanci dell'azienda.

"L'acquisto di mezzi nuovi consente di efficientare la flotta Ama e quindi il servizio. Permette inoltre risparmi sulle spese di manutenzione e sul carburante in particolare per quanto riguarda i mezzi elettrici" ha affermato il primo cittadino.

"L'Ama è un'azienda che si regge su un equilibrio molto delicato e con numeri che vanno verificati al centesimo - ha aggiunto Biondi - Siamo il Comune che in Abruzzo spende più soldi per il Trasporto Pubblico Locale per via dei servizi aggiuntivi. A Pescara, che invece non ha servizi aggiuntivi, il Tpl è garantito da Tua attraverso l'affidamento in house della regione. Chieti e Teramo spendono poche decine di migliaia di euro mentre L'Aquila, con l'addendum al contratto di servizio, è arrivata alla cifra di 4 milioni di euro l'anno per l'affidamento chilometrico".

"Per questo abbiamo chiesto alla Regione, che in queste ore sta discutendo il bilancio, di incrementare il contributo sul tpl destinato al capoluogo. Speriamo arrivino buone notizie, questo consentirebbe più sicurezza ai dipendenti e più solidità all'azienda", ha concluso Biondi.