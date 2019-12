L'Aquila, "Natale in musica": le modifiche alla viabilità

Il comando di polizia municipale dell'Aquila rende noto che, in occasione della manifestazione "Natale in musica", in programma domani, giovedì 19 dicembre, dalle 17 alle 24 saranno chiuse al transito delle auto (con divieto di sosta e rimozione forzata) corso Federico II (tratto compreso tra l'incrocio con via Battisti e corso Vittorio Emanuele), piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, piazza Palazzo, via Verdi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Battaglione degli Alpini.

Il dettaglio delle modifiche alla viabilità è riportato nell'ordinanza, pubblicata su questa pagina web https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_438513_726_1.html .