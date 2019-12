L'Aquila: al via gli open days organizzati dall'Istituto Rodari. Ecco le date

Il 19 dicembre 2019 presso la Scuola Primaria di Pile, alle ore 18.00, prendono il via gli “open days” organizzati dall’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” (www.rodariscuola.edu.it) per supportare ed informare le famiglie in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021.

Bambini e genitori avranno la possibilità di visitare le strutture e conoscere l’offerta formativa della scuola che, con la professionalità, le competenze del corpo docente e non docente concorre a rendere la vita scolastica degli alunni un luogo di formazione e dicrescita, di educazione e di istruzione, in un’atmosfera di serenità e fiducia.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Monia Lai, presenzierà tutti gli incontri della scuola primaria e secondaria di I grado di Sassa mentre le docenti dei plessi delle scuole dell’infanzia si faranno portavoce delle attività didattiche che coinvolgono i più piccoli.

Di seguito giorni e orari.

Gli appuntamenti di dicembre:

Scuola dell’Infanzia di Pile I° Maggio dal 7 gennaio 2020 martedì-mercoledì-giovedì ore 11.00/12.00 e 15.30/16.00 e il lunedì-venerdì ore 15.30/16.00

Scuola dell’Infanzia di Pianola dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 10.30/13.00 e ore 14.30/15.30

Scuola dell’Infanzia San Benedetto dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 09.30/16.30

Scuola dell’Infanzia Pile dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.00/12.00

Scuola dell’Infanzia Pagliare Muratura dal 7 gennaio 2020 lunedì-martedì-mercoledì ore 11.30/13.00 giovedì e venerdì ore 11.30/13.00 e ore 14.30/15.30

Scuola dell’Infanzia Preturo dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.30/12.30

Scuola dell’Infanzia Sassa Scalo dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.30/12.30

Scuola dell’Infanzia Roio dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.00/12.00 e ore 14.30/16.30

Scuola primaria di Pile giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 18.00 e sabato 18 gennaio dalle ore 16.30

Gli appuntamenti di gennaio:

Scuola primaria di Pianola martedì 14 gennaio ore 14.45/16.15 e giovedì 16 gennaio ore 14.45/16.15

Scuola Primaria di Preturo lunedì 13 gennaio ore 17.00/19.00 (presso il muspino di Sassa)

Scuola primaria di Roio giovedì 16 gennaio ore 14.00/19.00

Scuola primaria di Sassa lunedì 13 gennaio ore 17.00/19.00 (muspino)

Scuola secondaria di I°Grado di Sassa venerdì 17 gennaio ore 16.30/19.00 (muspone)