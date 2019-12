Sulmona, allarme dell'Ance: "In scadenza accordo per personale aggiuntivo di Abruzzo Engineering all'ufficio ricostruzione"

Scadrà a giorni, a fine dicembre, la convenzione tra Regione Abruzzo, Ufficio Speciale della Ricostruzione, Genio Civile e la società di Servizi Abruzzo Engeneering spa che riguarda il personale aggiuntivo di supporto all’attività dell’ufficio ricostruzione del Comune di Sulmona.

Lo segnala ANCE L’Aquila, associazione dei costruttori edili, che nell’estate del 2017 aveva avuto un ruolo decisivo di mediazione nel processo di stipula dell’accordo in convenzione. Da allora l’ufficio sisma di Sulmona che, viene ricordato, "era letteralmente chiuso per mancanza di personale con una giacenza esorbitante di pratiche", ha avuto una notevole spinta organizzativa ed operativa, "grazie all’arrivo di quattro unità di personale specializzato, in servizio fino a dicembre dello stesso anno e, nel periodo successivo, di tre unità grazie a due consecutivi rinnovi della convenzione".

Con questi rinforzi sono state istruite ad oggi circa 200 pratiche, con esito di agibilità A, della ricostruzione del capoluogo Peligno. Attualmente il personale è impegnato nell’istruttoria delle pratiche con esito di agibilità B, C e soprattutto E, quelle più danneggiate, che consentiranno di riportare la normalità ed il decoro nelle zone transennate e puntellate di Sulmona. Si tratta in di una sessantina di pratiche precedentemente in carico presso l’UTR 7 che nel 2018 ha trasformato la sua funzione in semplice attività di sportello.

L’ufficio sisma di Sulmona coadiuva inoltre il lavoro degli stati di avanzamento dei cantieri già avviati, delle perizie di assestamento lavori, dei sopralluoghi e altre attività di supporto tecnico, in coordinamento con l’USRC. “L’attività dell’Ufficio non può fermarsi proprio adesso – è il messaggio di allerta che lancia ANCE L’Aquila tramite il suo Presidente Adolfo Cicchetti e il vice Presidente Marco Tirimacco, responsabile per l’area Peligna – Ne va dell’efficienza della ricostruzione, che Sulmona ed i suoi cittadini hanno atteso per troppo tempo, e della ripresa dell’edilizia, che dopo anni di sofferenza, ha cominciato a vedere finalmente uno spiraglio. Abbiamo avuto già rassicurazioni dirette dall’Assessore Regionale alle aree interne e al cratere Guido Liris, che ringraziamo, di un rinnovo certo della convenzione per il potenziamento del personale”.

ANCE L’Aquila si associa dunque all’istanza del Comune di Sulmona che ha già inviato la formale richiesta ai vertici regionali politici e tecnici, per giungere alla immediata definizione di un ulteriore rinnovo della convenzione per il tempo necessario all’auspicato, e non più rimandabile, completamento della ricostruzione.