A14: transito dei tir vietato sul viadotto del Cerrano. Mezzi pesanti dirottati su statale Adriatica

Niente mezzi pesanti sul viadotto del Cerrano sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Pescara nord e Atri-Pineto.

La comunicazione è arrivata due giorni fa, giovedì 19 dicembre, ai distaccamenti delle varie polizie stradali dal Gip di Avellino, che ha disposto i sequestri dei guardrail come conseguenza dell'inchiesta aperta dalla procura della città campana a seguito dell’incidente stradale, avvenuto sull’A16 il 28 luglio del 2013 a Monteforte Irpino, dove un’autobus precipitò da un viadotto a causa di un guasto ai freni e della mancata resistenza del guardrail. Nell’incidente morirono 40 persone.

Per quanto riguarda il viadotto del Cerrano, il divieto di transito è rivolto ai mezzi pesanti di portata superiore ai 35 quintali, che fino a quando il divieto non sarà revocato saranno dirottati sulla statale 16 Adriatica con probabili, conseguenti disagi alla viabilità tra Silvi e Pineto. I Tir provenienti da sud dovranno uscire al casello di Città Sant’Angelo e percorrere la statale 16 fino al casello di Pineto, da cui sarà possibile rientrare in A14; stesso percorso al contrario per chi invece viaggia da nord.

I restringimenti dei viadotti autostradali dell’A14 sono in tutto otto: Colonnella, Roseto/del Vomano, Calvano, Cerrano, Santa Maria, Marinelli, Vallelunga (tra Chieti e San Giovanni Teatino) e Fonte dei Preti (Fossacesia). Su questi tratti, dove il transito si riduce a una sola corsia per ciascun senso di marcia, la velocità scende a 60 km/h per le auto e a 40 km/h per i camion.