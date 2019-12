L'Aquila, cantiere sottoservizi: il cronoprogramma di gennaio

L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua comunica l’aggiornamento sui lavori dei sottoservizi nel centro storico dell’Aquila e le prossime attività dal mese di gennaio 2020.

In via delle Grazie, è stato asfaltato e riaperto il tratto da piazza Nove Martiri a via Massonio.

In via Paganica è stato completato il bypass fognario ed è stata ripristinata la funzionalità della strada.

Alla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie, i cantieri proseguiranno sulla parte finale di via del Guastatore, per eseguire l’ultimo tratto.

Si riprenderà il cantiere anche in via delle Grazie, come previsto dal cronoprogramma, e sarà ultimata la parte rimanente di via Crispomonti.

In via Fortebraccio, terminati i saggi sulle cinque porzioni previste, la strada è ad oggi percorribile, si attendono le determinazioni della Soprintendenza, per l’aggiornamento progettuale relativamente al ritrovamento del condotto fognario storico, così da riaprire il cantiere e proseguire con i sottoservizi.

Infine si potrà ultimare il nodo tra via Bafile, via Cascina e via dell’Annunziata, non appena sarà messo in sicurezza palazzo Carli dagli enti preposti.