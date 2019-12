L'Aquila: il messaggio di auguri del sindaco Biondi

In questi anni, insieme, abbiamo lavorato per ricomporre la nostra identità storica e valoriale, recuperando il sentire solidale e la condivisione sociale, impegnandoci per la ricostruzione del centro storico, luogo dell'anima, e riappropriandoci della nostra essenza di cittadini, rispetto a quella di terremotati.

Come comunità ci siamo adoperati affinché L'Aquila non fosse solo il più grande cantiere edilizio d'Europa, ma anche il più grande cantiere di idee, investendo in cultura, ricerca, tecnologia, cioè nelle fondamentali sorgenti delle idee nuove.

Il modello L'Aquila non è solo quello della fase emergenziale.

Il modello L'Aquila è quello che oggi stiamo plasmando e che, in occasione del decennale del sisma, ci ha regalato importanti riconoscimenti, non ultimo quello della Perdonanza patrimonio immateriale dell'umanità.

Ci siamo posti quale coscienza critica rispetto al Governo per velocizzare la ricostruzione dell'edilizia scolastica e pubblica. Sia pure tra mille difficoltà oggi sono in programma interventi scolastici per 54 milioni di euro. È un nostro pensiero costante, poi, la salvaguardia della salute dei cittadini e il San Salvatore sta ampliando e strutturando servizi sempre più all'avanguardia, sia nel campo dell'assistenza che della ricerca.

Lavoriamo per rendere la nostra città più inclusiva e accogliente: per la prima volta questo Comune si è dotato di un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e si è fatto promotore di una importante iniziativa che ha coinvolto imprese e ordini professionali affinché nella progettazione di luoghi e spazi pubblici si tenga conto dell'accessibilità, oltre che della sicurezza e la bellezza.

L'inaugurazione, proprio a ridosso del Natale, dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute ci racconta di una città che ha saputo accogliere ricercatori e scienziati provenienti da ogni angolo del mondo e contribuire a rendere questo centro di eccellenza parte integrante e identitaria della nostra comunità.

Ci vuole umiltà nell'affrontare la complessità di una città come L'Aquila. E l'augurio per questi giorni di festa non può che essere dentro questo solco.

Care cittadine e cari cittadini, che la forza di questa città e la sua bellezza, che neanche il sisma è riuscita a cancellare, siano di ispirazione per un Natale carico dei segni della rinascita e foriero di nuove possibilità.

Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila