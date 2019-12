L'Aquila, contributi per la ricostruzione: pubblicato 47esimo elenco, finanziate 100 pratiche per 42 milioni di euro

Dà il via libera all'erogazione di 42 milioni di euro (12 immediatamente fruibili, 30 non appena gli interessati otterranno il titolo abitativo e/o produrranno la documentazione complementare) il 47esimo elenco dei contributi per la ricostruzione post sisma, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del Comune dell'Aquila, a questo indirizzo http://www.comune.laquila.it/pagina41_i-contributi-per-la-ricostruzione.html#avvisi .

L'elenco delle pratiche evase in via definitiva contiene 72 contributi, per un totale di 12 milioni di euro. Quello relativo alle domande che devono essere integrate con della documentazione o sono in attesa del titolo edilizio interessa 21 beneficiari, per complessivi 30 milioni di euro.

"Credo che sia un bel regalo di Natale per tante famiglie – hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi – anche perché questi elenchi comportano lavori in gran parte nelle frazioni. Prendendo ad esempio la sola lista dei contributi già fruibili, 57 pratiche riguardano le località del circondario e 15 il centro storico dell'Aquila. Si va avanti, dunque, puntando i riflettori di pari passo sul cuore della città e sul territorio. Un ringraziamento particolare va al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, Salvatore Provenzano, per l'impegno suo e della sua struttura, determinante per il raggiungimento di questo risultato".

"Il volume importante di questo elenco – hanno concluso Biondi e Fabrizi – rappresenta la conferma di quanto contenuto nel Documento unico di programmazione, approvato ieri dal Consiglio comunale, nel quale abbiamo preso, tra gli altri, un impegno preciso nei confronti della città: quello di concludere l'esame di tutte le istanze per la ricostruzione privata entro il 2021".