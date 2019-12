Nasce in Abruzzo Osservatorio regionale permanente su salute mentale

Nasce in Abruzzo l' Osservatorio permanente regionale per la salute mentale.

Ne fanno parte le associazioni Altri Orizzonti, Arci Comitato Regionale Abruzzo – Molise, 180amici L'Aquila, Cosma e Percorsi e i sindacati Cgil Abruzzo – Molise, Cisl Abruzzo – Molise e Uil Abruzzo ma resta aperto a nuove adesioni.

"Lo scopo dell'Osservatorio" si legge in una nota "è quello di monitorare la situazione dei servizi regionali di salute mentale e, a tal fine, sono stati chiesti in data 11 ottobre 2019 un incontro con l'Assessorato Regionale alla Sanità e un'audizione in V Commissione. I temi affrontati, sui quali da tempo è aperto il dibattito e che si vorrebbero portare all'attenzione dell'istituzione regionale, hanno riguardato il sistema organizzato dei Dipartimenti di salute mentale: centri di salute mentale e centri diurni psichiatrici; servizi ospedalieri di diagnosi e cura; strutture riabilitative pubbliche e accreditate; progetti personalizzati orientati alla recovery; percorsi terapeutici riabilitativi per persone in misure di sicurezza presso la Rems Abruzzo – Molise. L'incontro non ha ancora avuto luogo, ma siamo fiduciosi che le richieste dell'Osservatorio possano essere accolte a breve".