Celano, ragazza di 20 anni muore in incidente stradale

Una ragazza di 23 anni, Sara Sforza, di Aielli (L’Aquila) è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Celano.

L’incidente ha coinvolto tre automobili in transito, prima delle 17, lungo la Strada Tiburtina Valeria, nel tratto compreso tra Aielli e Celano. Nello scontro sono rimaste ferite gravemente altre due persone, trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non è ancora stata chiarita la dinamica dello schianto, le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso sono alle prese con la ricostruzione dell’impatto. L’incidente ha determinato un temporaneo blocco del traffico.