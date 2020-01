Tua, Giuliante ammette: "Alcune corse saranno razionalizzate"

“Si è provveduto a una razionalizzazione delle corse ma il servizio viene ugualmente garantito".

Il presidente di Tua, l'azienda del trasporto pubblico locale abruzzese, Gianfranco Giuliante, conferma le indiscrezioni che erano filtrate nei giorni scorsi su alcuni possibili tagli al numero di corse che collegano l'Abruzzo a Roma e che avevano sollevato una levata di scudi da parte dei pendolari.

Giuliante ammette che i tagli (anche se li definisce, nel tipico gergo aziendale, "razionalizzazioni"), pur se limitati, ci saranno: "Abbiamo solo operato una razionalizzazione necessaria, dal momento che le corse non sono più Tpl ma commerciali e quindi senza contributo pubblico. Per fare degli esempi concreti: prima c’erano una corsa alle 19:45 e un’altra alle 20:15 da L’Aquila verso Roma. Ora se ne farà solo una alle 20, stessa cosa con le corse delle 22:10 e delle 23, ora se ne farà una alle 22:30. Verranno tagliate anche quelle corse con meno di cinque passeggeri, come quella notturna delle 4:30, impossibile da mantenere con quei numeri”.