A25: riapre lo svincolo Bussi-Popoli, ma solo fino al 12 gennaio

Riapre lo svincolo autostradale Bussi-Popoli, sulla A25, ma solo fino al 12 gennaio.

A comunicarlo è la società concessionaria Strada dei Parchi.

"Nell’ottica di fornire un utile servizio agli utenti durante le festività di fine anno, la Concessionaria delle autostrade A24 e A25 Strada dei Parchi Spa ha richiesto e ottenuto, dall’impresa esecutrice dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello svincolo di Bussi-Popoli sull’A25 – che collega la SS 5 Tiburtina-Valeria all’autostrada – di modificare il cronoprogramma dei lavori, consentendo la riapertura dell’entrata in autostrada tramite il casello di Bussi-Popoli a partire dalle ore 13 lunedì 30 dicembre, fino a tutto il 12 gennaio 2020. Al riguardo la società comunica quindi che, con effetto immediato, si provvederà alla riapertura temporanea della rampa di ingresso all’autostrada A25 tramite lo svincolo di Bussi-Popoli fino al 12 gennaio 2020, giorno in cui verrà disposta nuovamente la chiusura della suddetta entrata fino al 31 marzo 2020, come già comunicato con nota del 7 novembre 2019”.