Atessa: incidente sul lavoro alla Sevel, muore operaio di 29 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 13 di oggi, venerdì 3 gennaio, nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti.

Un operaio di 29 anni, Cristian Terilli, dipendente della Comau, una ditta esterna che si occupa di manutenzione, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel reparto di lastratura. Trasportato urgentemente all’ospedale di Pescara, il giovane, originario di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, è deceduto poco dopo.

Secondo le prime riscotruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il lavoratore stava sostituendo un tirante a un discensore, che si è sganciato per cause ancora da accertare.

"Il 2019 si chiude con un bilancio indegno di un paese civile, di oltre 600 morti sul lavoro e il 2020 si apre con questa drammatica notizia. - affermano le Rsa Fim-Cisl - La salute e sicurezza sul lavoro devono essere un requisito, un diritto imprescindibile e il pilastro fondamentale in tutto il paese. Tutto il nostro cordoglio e vicinanza ai familiati della vittima a cui porgiamo le più sentite condoglianze".

"Alla vicinanza alla famiglia e al dolore per la perdita di una giovane vita vanno aggiunte doverose considerazioni" afferma il coordinamento provinciale Usb Lp di Chieti.

"Da anni denunciamo situazioni pericolose che oggi a tutti appaiano tangibili, mentre in tanti hanno girato la testa altrove".

"Non è certamente il momento delle accuse e delle polemiche, ma la morte di Cristian, un ragazzo di 29 anni recatosi al lavoro per guadagnarsi onestamente da vivere, non può essere ricondotta alla sola casualità: siamo sicuri che sia sempre un bene che un'azienda produca senza sosta non concedendo tempi congrui per effettuare lavori e manutenzioni varie? Siamo sicuri che i sistemi di controllo siano efficaci?".

"Come sindacato da anni facciamo denunce che spesso si arenano nella burocrazia, o a causa dello scarso personale a disposizione degli enti di controllo esterni; denunciamo da tempo un sistema che a nostro avviso antepone gli obiettivi economici all'essere umano, e chi dovrebbe rappresentare i lavoratori e cercare di tutelarne gli interessi, la salute e la sicurezza non ha fatto abbastanza. Basti pensare che da un anno e mezzo non si fanno elezioni delle Rls che il sistema di relazioni sindacali non permette ricambio e reale rappresentanza democratica".

"La morte di un uomo non è accettabile e come organizzazione continueremo a denunciare ogni situazione a nostra conoscenza, a chiedere alla politica regionale e nazionale di potenziare gli enti di controllo, di modificare il sistema di appalti e sub appalti fatti sulla pelle dei lavoratori".

"Auspichiamo che la magistratura renda almeno giustizia alla famiglia del lavoratore e che tutti coloro che hanno responsabilità diretta ed indiretta aprano gli occhi per non rendere vano questo sacrificio".

Il comunicato di Fca

Fca esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Cristian Terilli, dipendente della ditta Sinergia, deceduto questa mattina nello stabilimento della Sevel di Atessa durante un intervento di manutenzione per conto della Comau, società del Gruppo Fca. L'Azienda, per quanto di sua competenza, sta collaborando attivamente con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell'incidente drammatico ed eccezionale.