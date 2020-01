L'Aquila: in attesa del parco urbano, Piazza D'Armi è diventata un immondezzaio

In attesa che si sblocchi finalmente il progetto per la realizzazione del nuovo parco urbano (QUI abbiamo ricostruito tutta l'intricata vicenda), l'area di Piazza D'Armi versa in condizioni di totale abbandono.

Le foto qui sotto sono state scattate in prossimità del mercato, sulla collinetta che separa quest'ultimo dalla pista d'atletica.

Come si vede, l'area è diventata una discarica a cielo aperto, piena di buste di plastica, cartacce, cellophane da imballaggio e rifiuti d'ogni genere, molti dei quali, trascinati dal vento, provengono proprio dall'adiacente mercato.

Uno dei tanti spettacoli di degrado urbano ai quali ormai gli aquilani sono abituati, che ha l'aggravante di trovarsi vicino una delle principali arterie cittadine, viale Corrado IV, nei pressi di un luogo frequentato giornalmente da centinaia di persone.