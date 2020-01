TUA, taglio di alcune corse tra L'Aquila e Roma. I pendolari: "Il sindaco dell'Aquila è a conoscenza di questa decisione?"

Riteniamo che il contenuto della dichiarazione rilasciata dal Presidente di TUA Gianfranco Giuliante, in risposta alla nostra Lettera aperta del 29 dicembre scorso, e divulgata ieri sui media, sia molto grave. Attraverso le sue parole veniamo a sapere che la Regione Abruzzo ha di recente approvato due delibere, in cui - all’insaputa di tutti gli interessati (cioè la popolazione aquilana oltre che i pendolari) - ha dato indicazione, per ragioni squisitamente economiche, di tagliare alcune delle corse operate da TUA, che collegano il capoluogo di regione con la capitale. Apprendiamo anche che, all’interno di un piano di razionalizzazione che non ci è dato conoscere, è stata già assunta la decisione di sopprimere la prima corsa del mattino, perché poco frequentata: la storica corsa delle 4:30 dall’Aquila a Roma. In tutte le città capoluogo italiane i trasporti pubblici salvaguardano l’interesse della popolazione locale a spostarsi in giornata verso i centri urbani principali, regionali e non, offrendo il maggior numero di corse (o treni) in uscita la mattina presto e in entrata la sera tardi. Viceversa, in Abruzzo, con la commercializzazione della tratta autostradale L’Aquila – Roma, l’Amministrazione Regionale, per mettere riparo alla gestione in perdita dell’azienda di Trasporto Unico Regionale (TUA), dimentica che L’Aquila è priva di collegamenti ferroviari alternativi e nottetempo decide, senza informare né ascoltare nessuno, di non tutelare l’interesse della collettività aquilana, privandola di una corsa preziosa per Roma, la prima del mattino: una corsa che consente agli aquilani che devono spostarsi in giornata per motivi di lavoro o di salute di raggiungere in tempo utile, in aereo o in treno, altre città italiane via Roma e di rientrare a casa la sera. Ci domandiamo: il Sindaco dell’Aquila è a conoscenza di questa decisione? E quali iniziative ha in animo di intraprendere per salvaguardare l’interesse della comunità che rappresenta? Una comunità già duramente segnata dal terremoto, che ora rischia di essere marginalizzata e penalizzata, senza essere minimamente ascoltata né informata dalla Regione del processo in atto. Come cittadini e pendolari, ci auguriamo vivamente che la suddetta decisione non sia irrevocabile. Rinnoviamo la nostra disponibilità a un incontro con la Regione Abruzzo e con TUA per confrontarci sul merito del piano di razionalizzazione.

“Si è provveduto a una razionalizzazione delle corse ma il servizio viene ugualmente garantito".

Il presidente di Tua, l'azienda del trasporto pubblico locale abruzzese, Gianfranco Giuliante, conferma le indiscrezioni che erano filtrate nei giorni scorsi su alcuni possibili tagli al numero di corse che collegano l'Abruzzo a Roma e che avevano sollevato una levata di scudi da parte dei pendolari.

Giuliante ammette che i tagli (anche se li definisce, nel tipico gergo aziendale, "razionalizzazioni"), pur se limitati, ci saranno: "Abbiamo solo operato una razionalizzazione necessaria, dal momento che le corse non sono più Tpl ma commerciali e quindi senza contributo pubblico. Per fare degli esempi concreti: prima c’erano una corsa alle 19:45 e un’altra alle 20:15 da L’Aquila verso Roma. Ora se ne farà solo una alle 20, stessa cosa con le corse delle 22:10 e delle 23, ora se ne farà una alle 22:30. Verranno tagliate anche quelle corse con meno di cinque passeggeri, come quella notturna delle 4:30, impossibile da mantenere con quei numeri”.