Oggi i funerali di Sara Sforza. Biondi: "Si accertino responsabilità e vengano emesse condanne esemplari"

Si svolgeranno oggi, domenica 5 gennaio, i funerali di Sara Sforza, la 23enne morta in un incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina nei pressi di Aielli.

Le esequie si terranno alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe, ad Aielli Stazione. Come segno di cordoglio e di vicinanza dell’intera comunità aiellese, con ordinanza sindacale, il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, esprime "le più sentite condoglianze ai genitori, famigliari, parenti, amici e al sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, a cui la comunità aquilana si stringe in un momento di così profondo dolore". "Non potrà mai esserci risarcimento o condanna in grado di restituire questa giovane all'affetto dei suoi cari. Mi auguro, però, che forze dell'ordine e magistratura facciano chiarezza al più presto sulla dinamica dei fatti, si accertino le responsabilità, vengano emesse condanne esemplari e sia fatta giustizia affinché simili episodi non si ripetano e il sacrificio di Sara Sforza possa contribuire, in un quadro complessivo di politiche di prevenzione, a salvare altre vite".