Inseguimento con colpi di pistola a Spoltore: malvivente in fuga si schianta contro auto con a bordo famiglia

Inseguimento con sparatoria ieri in tarda sera a Santa Teresa di Spoltore, in provincia di Pescara.

Un uomo alla guida di un'Alfa Romeo (poi risultata rubata) ha provocato una serie di incidenti mentre veniva inseguito sulla Circonvallazione dalle forze dell’ordine.

Il presunto bandito è andato schiantarsi contro un’altra vettura con a bordo una famiglia, padre, madre e figlio di 10 anni (nessuno di loro è rimasto ferito gravemente). L’auto si è capovolta lungo la strada statale 602.

Il malvivente, dopo l'incidente, ha provato anche a fuggire a piedi ma poco dopo è stato preso vicino alla chiesa di Santa Teresa.

L’inseguimento era iniziato a Pescara, nella zona di via Raiale, dopo che l'auto, a bordo della quale c'era anche un'altra persona, non si era fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Questi ultimi hanno iniziato l’inseguimento sparando alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio.

Nella vicenda è rimasta coinvolta, senza conseguenze, anche una ragazza alla guida di un’altra auto.