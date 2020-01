L'Aquila, il sindaco Biondi incontra il nuovo prefetto Cinzia Teresa Torraco

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il nuovo prefetto della provincia dell'Aquila, Cinzia Teresa Torraco, insediatasi il 21 dicembre scorso.

"Si è trattato di un incontro importante, utile per conoscersi personalmente e discutere di dinamiche, elementi di forza e criticità di questa terra. - ha dichiarato il sindaco - Nel dare il benvenuto al prefetto in città ho confermato la massima disponibilità nel proseguire il proficuo rapporto di collaborazione e dialogo che in questi anni ha consentito di fronteggiare e dirimere problematicità che insistono in un territorio tranquillo, ma al contempo esteso e variegato, come quello aquilano".