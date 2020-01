L'Aquila: albero caduto nei giardini pubblici di via Silone, area nel degrado

Un albero d'alto fusto è caduto qualche giorno fa nei giardini pubblici di via Ignazio Silone/Str. 164, la strada che collega il quartiere Torrione a Colle Sapone.

L'albero, un pino, è venuto giù probabilmente a causa del forte vento: "Solo un caso fortuito ha fatto sì che cadesse sul prato e non sulla strada, trafficata ogni giorno da centinaia di auto" raccontano alcuni residenti. E malgrado il fatto risalga a qualche settimana fa, il Comune dell'Aquila non ha ancora provveduto né a rimuovere il tronco abbattuto né a verificare la stabilità degli altri alberi.

Sono sempre i residenti, del resto, a segnalare come i giardini, di proprietà comunale, versino da anni in una condizione di totale degrado e abbandono, come testimoniano anche le foto che vedete qui sotto, dove si vedono rifuti abbandonati, erba alta e quelli che una volta erano due campi da tennis completamente invasi da rovi e sterparglie.