L'Aquila: nella frazione di Monticchio sei nuovi attraversamenti pedonali

Nella frazione di Monticchio saranno realizzati sei nuovi attraversamenti pedonali.

A darne notizia è Laura Cucchiarella, consigliere comunale della Lega, che spiega come a seguito delle segnalazioni dei cittadini siano state attivate "le procedure amministrative necessarie per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale che interesserà via delle Aie in intersezione con via del Mulino, via Arco Spagnoli, via Anime Sante, via di Fossa, nonché via dell'Aquila (altezza civico 6b) e via di Civita in intersezione con via Socrate. Questo provvedimento tutelerà la pubblica e privata incolumità in zone molto importanti della frazione come l'ufficio postale, la pista polifunzionale, il centro anziani e la chiesa".

"Ancora una volta - aggiunge Cucchiarella - l'amministrazione comunale si è dimostrata attenta ai bisogni delle nostre frazioni e per questo i ringraziamenti vanno all'assessore ed al Settore Polizia Municipale ed alla Provincia dell'Aquila per aver riconosciuto la pericolosità di queste zone ed aver prontamente trovato una soluzione".