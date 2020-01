L'Aquila: ss80 chiusa all'altezza del km 5 per incidente. C'è un ferito

La strada statale statale SS80 “del Gran Sasso d’Italia” è stata chiusa in prossimità del km 5,650 (L’Aquila) per consentire l`ntervento dei mezzi di soccorso a seguito di un incidente.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due vetture e una persona è rimasta ferita.

Al momento, la circolazione è deviata su viabilità locale.

Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dei Vigili del Fuoco e dell`Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.