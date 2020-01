L'Aquila: bonus economico per le famiglie in difficoltà, pubblicato l'avviso

Come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, è stato pubblicato l'avviso per richiedere un bonus economico. Possono beneficiare di questo sostegno le famiglie in difficoltà economiche.

I richiedenti non devono avere più di 65 anni, devono essere residenti nel comune dell'Aquila da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda e il reddito isee non deve superare i 6.000 euro. Il bonus non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

I dettagli per presentare la domanda sono contenuti nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune dell'Aquila, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1863&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 , da dove è possibile anche scaricare il modulo per presentare la richiesta, i cui termini scadono il 10 febbraio.