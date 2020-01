Asl 1, importanti investimenti sulle tecnologie sanitarie. Biondi: "Ulteriore intervento per migliorare il servizio e combattere la piaga delle liste d'attesa"

Asl1, dal Dg Testa un forte impulso anche sulle Tecnologie Sanitarie

A pochi mesi dall'insediamento come manager della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, il direttore generale Roberto Testa ha voluto dare imprimere un impulso sulle tecnologie sanitarie destinate ai trattamenti terapeutici e agli esami diagnostici e strumentali.

Circostanza testimoniata dagli atti di programmazione dell’azienda Sanitaria (deliberazione n.429 del 29.11.19) da cui si evincono, tra gli altri, i seguenti investimenti:

3 apparecchiature di risonanza magnetica Total Body da ubicare, rispettivamente, due nei Presidi Ospedalieri di L’Aquila e Avezzano, ove è necessaria la sostituzione delle attrezzature presenti con nuove apparecchiature più moderne, e una nel P.O. di Sulmona ove sarà installata una apparecchiatura ex-novo prima non presente; tale apparecchiatura per la città di Sulmona e per l’intero territorio peligno sangrino rappresenta il coronamento delle tecnologie sanitarie di recente acquisite per il nuovo reparto di Radiologia, ora ubicato nella struttura antisismica in cui, tra l’altro, da pochissimo tempo, è stato completato il trasferimento delle degenze e delle relative attività sanitarie prima ubicate nella vecchia struttura ospedaliera;

1 angiografo vascolare per il Presidio Ospedaliero di Avezzano che andrà a sostituire l'attrezzatura presente con una innovazione tecnologica destinata a fornire maggiore precisione strumentale all'attività sanitaria di già alta qualità erogata dalla Radiologia Interventistica del P.O.;

1 risonanza magnetica articolare per il P.O. di Castel Di Sangro, ed anche questa apparecchiatura rappresenta una importante e nuova dotazione strumentale per il Presidio Ospedaliero, prima non presente ed ora destinata ad ampliare l'attività diagnostica per un territorio ad alta e consolidata vocazione turistica e sportiva.

Inoltre, si leggono nella citata delibera, per il P.O. della città capoluogo l’installazione di una tac e di un multifunzione radiologico per le attività specifiche di Pronto Soccorso, ove da tempo si attendeva una sferzata sui lavori, l’acquisizione di un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia (per cui è stata approntata l’istruttoria di finanziamento previsto per la rete oncologia nazionale, in gara unica con le altre Asl regionali) nonché l’acquisto di una Pet-Tc da allocare nel nuovo reparto di Medicina Nucleare; per tale apparecchiatura, è stato recentemente interessato l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, nell’ottica di una costante e continua sinergia e collaborazione istituzionale, in modo da poter disporre di un servizio più dignitoso per i pazienti oncologici e per gli operatori sanitari, in alternativa all’apparecchiatura su mezzo mobile ora presente a giorni alterni nel piazzale del Presidio ospedaliero.

Altri significativi acquisti nella programmazione sono un nuovo neuronavigatore per la neurochirurgia del P.O. di L’Aquila, una nuova apparecchiatura radiologica per la sala di Elettrofisiologia del P.O. di Sulmona, 2 apparecchiature radiologiche portatili per il P.O. di Avezzano, 2 ecocardiografi per le cardiologie nei PP.OO. di Avezzano e L’Aquila, 5 ecografi (Ostetricia e Ginecologia, Medicina Nucleare ed altre unità operative), 1 telecomandato radiologico per il P.O. di Tagliacozzo, 1 mammografo digitale per il P.O. dell’Aquila, varia strumentazione endoscopica per i PP.OO. di L’Aquila e Sulmona e tanti altri acquisti minori di apparecchiature elettromedicali (Centraline di Monitoraggio, Respiratori Automatici, Frigomedicinali, Monitor Multiparametrici, etc) per i reparti nei PP.OO. e per gli ambulatori nei Distretti sanitari e nella medicina penitenziaria.

"Dopo gli investimenti sul personale registriamo con grande favore quelli che la Asl 1 ha programmato per il potenziamento delle tecnologie sanitarie. Interventi che incideranno sensibilmente su due assett strategici, lavoratori e macchinari, con cui è possibile innalzare ancora di più la qualità del servizio e, contestualmente, combattere la piaga delle liste d'attesa", il commento del sindaco del capoluogo d'Abruzzo e presidente del comitato ristretto dei sindaci della provincia aquilana, Pierluigi Biondi. "Il nuovo management sta creando i presupposti per garantire le migliori condizioni ai tanti professionisti che quotidianamente operano nel comparto sanitario delle aree interne. È grande la soddisfazione per l'acquisto della nuova strumentazione, tra cui quello della Pet-Tc fissa per l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, per cui a luglio 2019 ho chiesto l'interessamento della Regione e che era stata al centro anche di una riunione del comitato ristretto dei sindaci nei mesi scorsi".