Finanziere dell'Aquila di stanza in Calabria colpito mortalmente durante una battuta di caccia

Un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Vibo Valentia, Luca Pulzoni, di 29 anni, originario dell'Aquila, è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di una battuta di caccia nelle campagne del comune di Maierato, in provincia di Vibo Valentia.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta: il Pm di turno ha disposto l'autopsia.

Il 29enne - figlio di un luogotenente dei Carabinieri, originario di Camarda - aveva frequentato la Scuola della Gdf all'Aquila e da un anno era stato trasferito a Vibo Valentia.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, il sottufficiale della Finanza sarebbe stato colpito accidentalmente da alcuni pallettoni esplosi da uno dei compagni di caccia. I proiettili avrebbero raggiunto la vittima alla spalla, causandone la morte in pochi minuti per dissanguamento.

Il corpo del ventinovenne, che era in un dirupo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Maierato e della Compagnia di Vibo Valentia. Sotto shock l'amico che ha sparato.