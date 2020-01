L'Aquila: riqualificazione punti luce a Bagno, Gignano, Sant'Elia e Collesapone

"Sono iniziati da pochi giorni i lavori di riqualificazione dei punti luce in città: le zone più interessate sono Bagno, Gignano, Sant'Elia e Collesapone".

A darne notizia è il consigliere comunale di Insieme per L'Aquila/FdI, Leonardo Scimia.

"Questi lavori servono per andare a sostituire i corpi illuminanti, così miglioreremo l'illuminazione e avremo l'efficientamento energetico dei nostri sistemi" spiega Scimia. "Ci tengo a sottolineare come questi interventi abbiano una duplice valenza, da un lato ecologica dall'altro di riduzione della spesa da parte dell'ente. Nel futuro questa sarà la strategia che l'amministrazione dovrà attuare sia per contenere le spese per i servizi, sia per una questione etica legata alla lotta al cambiamento climatico".