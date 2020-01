Abbandono ingombranti, l'appello di Asm: "Centro di raccolta Bazzano disponibile gratuitamente"

A seguito dei nuovi episodi di abbandono di rifiuti ingombranti in giro per la città, l'Asm ricorda "che è sempre attivo il centro di raccolta di Bazzano in via degli Opifici. I cittadini aquilani che hanno la necessità di smaltire dei rifiuti ingombranti possono portarli presso il centro gratuitamente.

Nel centro si possono smaltire: lavatrici, mobili, computer, pneumatici, batterie ecc. Per accedere al centro di raccolta, le aziende devono attivare una specifica convenzione con Asm".

"L’Asm" prosegue la nota "continua a riscontrare diversi comportamenti non conformi alla normativa, con continui abbandoni di rifiuti ingombranti e materiali inerti sia nell’ambiente che fuori dai cassonetti stradali . Nei mesi scorsi, in collaborazione con la stazione dei carabinieri-forestali dell’Aquila, si sono attivati controlli sul territorio comunale che hanno portato a decine di verbali di contestazione di illeciti amministrativi. Auspichiamo, grazie anche alla collaborazione di tutti, che tali comportamenti abbiano fine per il bene del nostro territorio".