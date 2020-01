Ponte Belvedere, si staccano dei calcinacci: Vigili del Fuoco sul posto

Poco fa si sono staccati dei calcinacci di non grandi dimensioni dal ponte Belvedere.

Non ci sono danni a persone o cose.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, allertati dalla segnalazione di un cittadino che stava transitando lungo via XX settembre, che hanno prontamente chiuso al traffico veicolare l'area sotto il ponte, all'imbocco di via Sallustio, lasciando una sola corsia aperta.

Ancora incerte le cause dei distacchi: potrebbe trattarsi di infiltrazioni d'acqua, d'altra parte il ponte è in stato di sostanziale abbandono dal 6 aprile 2009, e non è stato oggetto, in questi anni, di alcun tipo di manutenzione.

Ma i Vigili del Fuoco non si sbilanciano in attesa dei controlli: è arrivata un'autoscala che consentirà una prima verifica dello stato del ponte.

Seguono aggiornamenti

Ponte Belvedere, De Santis (Lega) "Accelerare iter per ricostruzione, dopo 10 anni non abbiamo più tempo"

"Questa mattina - scrive in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale dell'Aquila, Francesco De Santis - dei calcinacci si sono staccati dal ponte Belvedere ed è solo una casualità che nessuno si sia fatto male. Dobbiamo provvedere immediatamente alla verifica e alla messa in sicurezza della struttura e, qualora fosse necessario, sosterremo anche lo stanziamento dei fondi adeguati".

Aggiunge De Santis: "Il ponte è sicuro, come ci hanno rassicurato più volte i tecnici e gli assessori, ma dopo un decennio era prevedibile un naturale deterioramento. Sono passati ormai quasi 11 anni dal terremoto del 2009 e sono due anni e mezzo che il centrodestra è alla guida del capoluogo abruzzese: adesso che ci troviamo a metà mandato non possiamo più attendere un solo giorno per dare il via alla ricostruzione del ponte Belvedere, che per la Lega era, è e rimarrà un'arteria fondamentale della viabilità del centro storico. Siamo al giro di boa del nostro mandato consiliare - conclude De Santis - ed è ora di accelerare l'iter per ridonare all'Aquila un ponte sicuro, nuovo, stabile. Tutti vogliamo un ponte più bello e meno impattante, ma dalla viabilità all’edilizia, passando per le scuole, la nostra priorità è la sicurezza, in particolar modo la sicurezza sismica".