L'Aquila, spaccio di cocaina: tre arresti

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell'Aquila hanno arrestato, in flagranza di reato, tre persone che si sono rese responsabili del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 22enne albanese, residente all'Aquila, ritenuto responsabile di cessione di dosi di cocaina nei confronti di alcuni cittadini aquilani e di due persone, un 38enne e un 44enne, entrambi residenti nel comune aquilano di Barisciano: i due sono stati trovati in possesso di 27 dosi di cocaina.

La droga è stata trovata nell'auto sulla quale viaggiavano, dopo che i due sono stati fermati per un controllo dai militari. Convalidati gli arresti dal tribunale dell'Aquila, i due italiani sono tornati in libertà in attesa del processo. Il giovane è ai domiciliari.