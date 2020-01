Messa in sicurezza del Ponte di Belvedere, chiusura temporanea di via Fontesecco

In riferimento ai lavori di messa in sicurezza del ponte Belvedere, in corso da stamani e che prevedibilmente si concluderanno in giornata, l’assessore alla Polizia Municipale, Carla Mannetti, rende noto che la viabilità su via Fontesecco (segnatamente il tratto compreso tra gli incroci con via XX settembre e via Buccio di Ranallo) sarà chiusa esclusivamente dalle 14 alle 16.

Eventuali modifiche potrebbero essere introdotte sul momento, qualora nel corso dei lavori dovesse emergere sopraggiunte esigenze. In ogni caso, per tutta la giornata sarà presente una pattuglia della polizia municipale.