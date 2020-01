L'Aquila: garages sommersi da scarichi fognari in via Pastorelli, la nota della GSA

Una sessantina di famiglie residenti in un condominio situato in via Pastorelli, nel quartiere di Santa Barbara, all'Aquila, sono alle prese, da alcune settimane, con la fuoriuscita di liquami delle fognature nei garages.

Del caso aveva parlato, qualche giorno fa, l'emittente televisiva LaQTv (QUI il video). A seguito della segnalazione, Gran Sasso Acqua, in una nota, precisa però che il problema non è riconducibile alla rete fognaria gestita dall'azienda ma a porzioni di allacci privati.

La nota completa della GSA

“La fuoruscita non deriva da una problematica della rete fognaria pubblica ma da pregiudizi relativi a porzioni di allacci privati di proprietà dei condomini Beta1, Galassia e Monte Orsello. Così come dichiarato nel progetto allegato alla richiesta di allaccio dei condomini stessi, protocollata in Gran Sasso Acqua, a firma del loro tecnico incaricato”.

“La prima richiesta di allaccio è del 9 dicembre 2019, con protocollo E-2019-15215” spiega l’Ufficio “ed è un’istanza di tutti e tre i condomini. Sono poi seguiti sopralluoghi ed incontri con gli interessati ed in data 20 dicembre 2019, è pervenuta una seconda richiesta depositata con protocollo E-2019-16885”.

“A seguito delle istanze e dei confronti successivi” aggiunge l’Ufficio tecnico “fin dal 12 dicembre scorso Gran Sasso Acqua spa ha chiesto ai privati alcune integrazioni, l’ultima volta il 3 gennaio 2020. Le integrazioni sono state prodotte dagli interessati il 13 gennaio scorso e sono state depositate in azienda con protocollo E-2020-715”.

“E’ evidente che rispetto al grave problema sanitario emerso, Gran Sasso Acqua spa si è resa disponibile sin da subito a dare seguito alle urgenti istanze dei privati” conclude l’Ufficio tecnico “trattandosi infatti di porzione di fognatura privata per la quale siamo in attesa del pagamento del preventivo e della comunicazione dell’avvio lavori”.