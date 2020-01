Giornata della Memoria, prefetto dell'Aquila consegna 5 medaglie d'onore ai familiari di cittadini deportati nei lager nazisti

In occasione della Giornata della Memoria, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha ricevuto i familiari di cinque militari deportati e internati in Germania, ai quali ha consegnato la medaglia d'onore, riconoscimento alla memoria che lo Stato concede "ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nel corso della seconda guerra mondiale".

A ricevere le medaglia sono stati i familiari di:

• Giuseppe Beccia (deceduto) – Arischia

Militare

Luogo di internamento: Germania

Periodo di deportazione: dal 12/09/1943 al 5/3/1945

• Noè Stefano Cantalini (deceduto) – Navelli

Militare

Luogo di internamento: Bitterfeld (Germania)

Periodo di deportazione: dal 9/9/1943 al 23/4/1945

• Giovanni Gasbarro (deceduto) – San Martino in Pensilis

Militare

Luogo di internamento: Germania

Periodo di deportazione: dal 13/09/1943 al 18/4/1945

• Primo Ricordi (deceduto) – Pescosansonesco

Militare

Luogo di internamento: Hagen, Fabbrica Klocknerwerk (Germania)

Periodo di deportazione dall’8/9/1943 all’1/4/1945

• Antonio Scamolla (deceduto) Pescina

Militare

Luogo di internamento: Germania

Periodo di deportazione dal 9/9/1943 al 15/4/1945