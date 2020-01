Perdonanza: profili fake sui social, Biondi segnala il caso alla polizia postale

Una segnazione alla Polizia postale sull'utilizzo improprio del nome della Perdonanza celestiniana sui social network.

Ad annunciarla è il sindaco dell'Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi.

"Le pagine Facebook, Instagram e Twitter del giubileo aquilano sono esclusivamente quelle che si identificano con la dicitura 'Perdonanza Celestiniana'. - spiega il primo cittadino - Ho registrato segnalazioni di account fake che utilizzano in modo improprio il nome della Perdonanza, all'interno dei quali sono pubblicate immagini o commenti inadeguati e non autorizzati dal Comitato che presiedo". "Procederemo a segnalare la vicenda alla Polpost affinchè vengano rimossi gli account non ufficiali e individuati i responsabili".