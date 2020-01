CTGS, passo indietro di Pignatelli su stipendi. Bontempo chiede un tavolo

"Per togliere i dubbi e chiarire la situazione, nessuno ha mai detto che non verranno pagati gli stipendi al personale, nonostante la difficoltà del momento dovuta ad una stagione negativa. Considerato che siamo già a fine mese ho solo doverosamente avvisato che ci sarà qualche giorno di ritardo per consentire il reperimento della necessaria liquidità a causa della imprevista necessità di ricostituire le scorte di gasolio".

Parole dell'amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli, che poco fa ha fatto un deciso passo indietro rispetto alla comunicazione che era stata data ieri, dallo stesso amministratore, ai lavoratori della società partecipata.

Pignatelli se la prende con "i facili commenti di qualche commentatore tv", ricordando che "il Comune non è un bancomat dove metti la carta ed escono i soldi; quindi, anche nella ipotizzata possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte del Comune qualche giorno di ritardo è comunque da prevedere. I conti erano già stati predisposti per pagare regolarmente gli stipendi e buona parte degli impegni già assunti per questo fine mese. La necessità imprevista ci costringerà a rivedere i conti ma salvaguardando senza ombra di dubbio gli stipendi del personale tutto".

Ne prendiamo atto.

Tuttavia, l'avviso affisso ieri sulla bacheca azienda lasciava poco spazio alle interpretazioni: "Si avvisa il personale tutto che le retribuzioni del mese di gennaio 2020 non verranno corrisposte causa presunto furto di gasolio", si leggeva testualmente.

Sta di fatto che sulla vicenda andrà fatta piena chiarezza: stamane, il consigliere comunale Luciano Bontempo (Udc/Forza Italia) ha chiesto al sindaco Pierluigi Biondi e all'assessore Carla Mannetti "la convocazione urgente di un tavolo sul Centro turistico". Non l'ha detto esplicitamente, Bontempo, ma c'è chi nutre dei dubbi sul denunciato furto di circa 18mila litri di gasolio che sarebbero stati sottratti da una cisterna situata vicino l'albergo e usata abitualmente per il rifornimento dei gatti delle nevi.

D'altra parte, il fatto lascia piuttosto interdetti: rubare 18mila litri di gasolio sul Gran Sasso non è azione che si possa compiere facilmente. Saranno gli inquirenti a fare luce, considerato che Dino Pignatelli ha affermato di aver già denunciato il furto ai carabinieri.

Bontempo ha tenuto a ribadire che ci sarebbe forte scontento tra i dipendenti della partecipata e si è chiesto se l'amministratore unico sia ancora convinto di voler guidare l'azienda, in un periodo così difficile; "rischiamo di rivivere la situazione che abbiamo già dovuto affrontare con Ama", ha chiarito, "ed è dunque urgente intervenire per tempo". Di qui, la richuesta di un tavolo di lavoro che possa affrontare le criticità che la società partecipata sta vivendo in una stagione maledetta dalle scarsissime precipitazioni nevose.

Tra l'altro, anche il capogruppo del Pd Stefano Palumbo, in Consiglio comunale, ha chiesto chiarimenti sulla gestione della partecipata, considerato che nei giorni scorsi - così gli è stato riferito - all'Hotel Cristallo, attualmente inagibile, si sarebbe tenuta la festa di compleanno di una dipendente della società.