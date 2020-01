L'Aquila, rimborso dei libri di testo per le scuole medie e superiori, online l'avviso. Domande entro il 24 febbraio

L'ufficio per il Diritto allo Studio del comune dell'Aquila rende noto che è stato pubblicato l'avviso per chiedere il rimborso (totale o parziale) dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori. Le domande dovranno essere inviate entro il 24 febbraio.

Potranno beneficiare del rimborso i residenti nel comune dell'Aquila, con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro.

Avviso e modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune dell'Aquila, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1870&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1