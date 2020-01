Cotugno, slitta ancora il trasloco delle Scienze umane al Musp di via Madonna di Pettino. Struttura necessita di lavori per 80mila euro

Era la fine di novembre e, con un paio di mesi di ritardo rispetto alla richiesta avanzata dalla direzione del Convitto 'D. Cotugno', la Provincia - a seguito di accordo con il Comune dell’Aquila - assegnava ai licei annessi il musp che, fino al passato anno scolastico, era frequentato dagli studenti dell'Istituto Maestre Pie Filippini, in via Madonna di Pettino.

Così, i diversi indirizzi del Cotugno, spalmati su cinque sedi, avrebbero almeno ritrovato una vicinanza geografica; stante la collocazione del Liceo Classico nell’adiacente modulo occupato per anni dalla Dottrina cristiana, infatti, e del Linguistico poco più in là, in via Ficara, vicino al convitto nazionale, laddove insistevano le Micarelli, al musp lasciato dalle suore Pie Filippini si sarebbe potuto insediare il Liceo delle Scienze umane. Certo, sarebbero rimasti fuori il Liceo Musicale e il Les, l’indirizzo economico sociale afferente alle Scienze Umane, collocati a Colle Sapone; si sarebbe trattato, comunque, di una utile razionalizzazione che avrebbe permesso ai licei, tra l’altro, di non vivere più da ‘ospiti’ di altri istituti oltre che di poter fruire di una palestra.

D'altra parte, venne spiegato che il musp era in buono stato ed avrebbe potuto ospitare otto classi più ulteriori due aule di servizio per laboratori o esigenze del personale.

Per questo, la Provincia ha deciso di appostare 69mila euro in bilancio come canone di locazione in favore del Comune per l'anno 2020. "Questa soluzione consente di andare meglio incontro alle esigenze del personale e degli studenti del Cotugno, favorendo un riavvicinamento delle classi alle altre due strutture musp già assegnate nella zona ovest della città – spiegò a novembre il vice presidente della Provincia con delega edilizia scolastica Vincenzo Calvisi – mentre le aule libere dell’ITG Geometri, occupate sino ad oggi dagli studenti del Cotugno, saranno assegnate al vicino Liceo Scientifico 'A. Bafile' che ne ha fatto richiesta. Con questo ulteriore passo, seppur provvisorio, si è fatta la migliore razionalizzazione possibile degli spazi disponibili, in attesa che vengano conclusi i lavori di miglioramento sismico e rifacimento impianti in corso nella sede di Pettino, con risorse stanziate per oltre 3,5 milioni di euro".

Da allora, sono passati due mesi. Sebbene fosse stato assicurato che il trasloco sarebbe avvenuto durante le vacanze di Natale e che gli studenti il 7 gennaio avrebbero fatto scuola lì, ad oggi il Musp è ancora vuoto. E lo resterà almeno fino a marzo inoltrato.

A denunciarlo è il consigliere provinciale di 'Provincia Unita', nonché consigliere comunale del Passo Possibile, Paolo Romano. Che spiega: "Eravamo rimasti alle parole del vice presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, che ne assicurava l'ingresso per l'inizio del 2020. La nuova tempistica stimata, al netto di ulteriori intoppi, sarebbe indicata invece nel mese di marzo, vale a dire ad anno scolastico quasi ultimato. Oggi infatti lo stesso Calvisi e il presidente della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, Francesco De Santis, inviano una nota alla dirigente scolastica del Liceo Cotugno, alla dirigente scolastica dell'IIS A. Bafile, al sindaco Pierluigi Biondi e al presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari, per rimangiarsi le promesse fatte agli studenti e alle famiglie e nello stesso tempo smarcarsi da responsabilità che loro stessi imputano adesso al Comune dell'Aquila".

Chiarisce Romano come nella nota venga specificato che "se il Musp non avesse necessitato di importanti interventi straordinari, si sarebbe garantito l'uso ai licei nel mese di gennaio 2020".

Ed invece, si rendono necessari "interventi legati appunto alla manutenzione straordinaria che sono emersi soltanto a seguito di un sopralluogo dell'ente provinciale e dei quali il Comune, responsabile per competenza, non era neanche a conoscenza: 32 Mila euro per adeguamento di bagni, impianti, controsoffitti, 7 mila euro per nuove linee telefoniche e dati, 30 mila euro per la nuova centrale termica. Un totale di 80 mila euro di lavori dei quali il Comune avrebbe dovuto farsi carico dal momento che era rientrato in possesso dell'immobile a settembre 2019. Ma così non è stato - l'affondo di Romano - per l'incuria e l'approssimazione che da sempre contraddistingue questa maggioranza di centrodestra".