A14, viadotto del Cerrano riaperto parzialmente al traffico pesante

La Procura di Avellino, seppure parzialmente, ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia per la revoca delle limitazioni imposte alla circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto del Cerrano, sulla A14.

I mezzi pesanti potranno transitare, eccezion fatta per i trasporti eccezionali e pericolosi.

La decisione del gip di Avellino è arrivata a seguito della presentazione del piano di gestione dell'emergenza richiesto alla società che gestisce l'arteria autostradale: a quanto si è appreso, Aspi provvederà all'istallazione di sensori per il monitoraggio del viadotto, sottoposto all'evento franoso che preme su una delle pile.

In queste settimane, il divieto di transito per i mezzi pesanti ha avuto ripercussioni pesantissime, con i tir costretti a percorrere la statale 16 ingolfata dal traffico con risvolti drammatici sulla vivibilità delle città costiere, da Silvi a Montesilvano. "Se ci troveremo di fronte all’ennesimo rigetto e alla conferma duratura dell’interdizione ai mezzi pesanti porterò in Giunta la dichiarazione dello stato di emergenza e, se necessario, la richiesta di un decreto legge per la nomina di un commissario", aveva minacciato ieri il governatore Marsilio.

Intanto, per l'avvio dei lavori previsti il tratto di A14 tra Pescara Nord e Atri-Pineto resterà chiuso, in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 1 febbraio alle ore 5 di domenica 2 febbraio. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro in A14 alla stazione di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sull’A14, alla stazione di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.