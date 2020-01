"Chi vuol essere milionario", l'abruzzese Enrico Remigio vince 1 milione di euro

E' l'abruzzese Enrico Remigio la quarta persona a vincere il premio più alto - 1 milione di euro - nel popolare gioco a quiz Chi vuol esser milionario? condotto su Canale 5 da Gerry Scotti.

Remigio ha risposto correttamente a tutte le domande, compresa l'ultima: "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla Luna?" (risposta esatta: le iniziali della figlia).

Il vincitore ha 30 anni, è nato a Scafa in provincia di Pescara e lavora a Singapore come sale manager per la filiale sud-est asiatica della Ktm, casa motociclistica austriaca. Una laurea all'Università Bocconi in Business Administration and Management, ha lavorato anche in Cina e Thailandia.

L'abruzzese ha dimostrato di avere una cultura solida e quando ha avuto qualche dubbio - su una domanda di sport e su una di storia dell'arte - è ricorso all'aiuto del padre e dello switch. In studio lo hanno accompagnato la mamma e un'amica. A chi gli ha chiesto cosa farà con la vincita, Remigio ha risposto che forse sposerà la sua fidanzata francese.