Tagli alle corse L'Aquila-Roma, monta la protesta. Sinistra italiana: "A farne le spese le persone più deboli"

Monta la protesta per la decisione di TUA di tagliare dal prossimo 10 febbraio alcune corse sulla tratta L'Aquila-Roma divenuta, oramai, commerciale, e dunque 'fuori' dalla contribuzione pubblica, con la conseguenza che, oltre alla razionalizzazione annunciata dall'azienda del trasporto pubblico regionale, verranno meno anche le gratuità riconosciute fino ad oggi "a qualsiasi titolo".

"Quello che sta accadendo è inaccettabile e dobbiamo batterci affinché non siano ancora una volta i lavoratori (e non solo) a rimetterci", la denuncia del Movimento giovanile della sinistra; "si parla di razionalizzare, tra l'altro senza una logica, delle corse di vitale importanza. A quale scopo? Noi non ci stiamo".

Critica anche Sinistra italiana. "Tanto tuonò che piovve; anzi, rispetto a quanto minacciato, si tratta di un vero e proprio nubifragio", l'affondo del segretario cittadino Pierluigi Iannarelli, dal 2002 pendolare sulla tratta L'Aquila-Roma. "La delibera di Giunta regionale, datata 29 novembre 2019, ha ridisegnato il trasporto pubblico locale abruzzese e a farne le spese, come spesso sta accadendo, è la nostra città, tenuto conto che la tratta L'Aquila - Roma non beneficerà più della contribuzione pubblica, essendo diventata una linea commerciale che non può essere inserita nei servizi minimi del tpl".

Dunque, "a far data dal 10 febbraio 2020, ben 14 corse, 9 feriali e 5 festive, verranno soppresse, con buona pace di tutti i pendolari che quotidianamente partono dal capoluogo negli orari più disparati, per poi farvi ritorno dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro. E come se non bastasse a farne le spese, in tutti i sensi, sono le persone più deboli, ovvero i disabili che non avranno più diritto alla gratuità del biglietto" sottolinea Iannarelli.

Che aggiunge: "Sia ben chiaro, le responsabilità sono da ricercare anche nelle scelte operate dalla passata amministrazione regionale, ma quella attuale aveva la possibilità, anzi il dovere, di invertire la rotta e tutelare la propria comunità. Il Comune dell’Aquila, nelle persone del sindaco e dell’assessore ai trasporti, perché non si è degnato di rispondere all’invito per iscritto formulato dal presidente del Comitato Pendolari L’Aquila-Roma, che invitava le istituzioni a concertare con l’effettivo coinvolgimento dei pendolari, le possibili soluzioni da adottare? Forse perché militano con il governatore Marco Marsilio in Fratelli d’Italia? Perché solo a cose fatte gli esponenti di Fratelli d’Italia si mobilitano contro le decisioni adottate dal presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, di recente passato in quota Lega? La città, e con essa i pendolari e anche le persone con disabilità, sono stufi di dover pagare le conseguenze delle oramai note guerre intestine alla maggioranza, sia in ambito comunale che regionale. La finiscano con questi giochetti, mettano da parte gli interessi personali e di partito e si convochi al più presto un tavolo tecnico con Regione, Comune, TUA e Comitato Pendolari affinchè venga data dignità e serenità agli anelli deboli di questa assurda vicenda".