Anello tra ss80 e ss17, nuove soste bus e parcheggi: ecco come cambierà la viabilità all'Aquila Ovest

Nuove (e più sicure) fermate bus, più parcheggi e una viabilità completamente trasformata grazie al nuovo anello tra le statali 80 e 17.

Ecco come cambierà, nei prossimi mesi, l’area compresa tra viale Corrado IV e il casello autostradale dell’Aquila Ovest per effetto di un intervento di riqualificazione frutto di progetti diversi che però il Comune ha integrato e reso in qualche modo organici.

A illustrare le novità - alcune, per la verità, note da tempo - sono stati il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessora comunale ai Trasporti Carla Mannetti e l’ingegnere Mauro Bellucci, dirigente del settore Opere pubbliche.

L'anello e la bretella

La prima novità, che è anche la più importante, è il nuovo anello che sorgerà tra la statale 80 e la statale 17, destinato a rivoluzionare la viabilità di tutta la zona ovest della città.

Il progetto, che costerà circa 1,1 milioni di euro, prevede la realizzazione di una sorta di mega rotatoria triangolare, il cui vertice sarà la rotatoria situata all’incrocio tra via Piccinini e viale Corrado IV e la cui base sarà costituita da una nuova bretella di raccordo tra la ss80 e la ss17 che sorgerà all’imbocco del casello L’Aquila Ovest.

L’obiettivo è quello di migliorare la fluidità del traffico eliminando gli incroci tra l’ingresso dell’autostrada e le due statali, che oggi rappresentano due punti estremamente critici dove, specie nelle ore di punta, si creano code e rallentamenti.

L’intervento imporrà una modifica ai sensi di marcia sia sulla s.s. 17 che sulla s.s.80.

Chi proviene da viale Corrado IV o da via Piccinini e vuole andare verso Centi Colella o verso la zona di via Campo di Pile, non potrà più immettersi sulla statale 17, come succede oggi, ma dovrà per forza proseguire sulla statale 80, che fino al casello sarà percorribile solo in un senso. Per reimmettersi sulla s.s.17 si dovrà utilizzare la nuova bretella da cui si potrà accedere anche al casello dell’autostrada.

Anche sulla statale 17 vigerà, dall'Aquila Ovest in poi, una direzione obbligata, ovvero verso Corrado IV. Per riguadagnare la statale 80 gli automobilisti dovranno arrivare fino alla rotatoria tra viale Corrado Iv e via Piccinini o sfruttare un’altra mini bretella che sarà realizzata qualche metro prima.

Le nuove soste bus

Contestualmente alla realizzazione dell’anello, saranno create anche due nuove soste per i bus extraurbani.

Una sorgerà sulla s.s.17, dal lato opposto del Motel Amiternum, grazie a un accordo stretto tra l’amministrazione comunale e gli imprenditori Ettore e Carlo Barattelli, che concederanno i terreni in comodato d’uso gratuito. Va a sé che con il progetto, che prevede in totale tre stalli bus e nuove pensiline di attesa, sarà eliminata la fermata attualmente esistente (quella che si trova a fianco del distributore di benzina), in cui il carico/scarico dei passeggeri rallenta il traffico e crea anche problemi di sicurezza.

Altri slot per la sosta degli autobus extraurbani, muniti sempre di pensiline attrezzate, saranno realizzati sulla statale 80, davanti la caserma Campomizzi (all’altezza della casa dello studente), grazie a un'intesa siglata dal Comune con il Demanio. Il costo dell’intervento sarà di 150mila euro.

Ampliamento rotatoria viale Corrado IV/viaPiccinini

Sempre in virtù di un accordo raggiunto tra Comune dell’Aquila e Demanio, verrà ampliata anche la rotatoria tra viale Corrado IV e via Piccinini in modo da rendere più agevole, per chi proviene da viale Piccinini (la cui viabilità rimarrà invariata, con un senso unico a scendere), girare a destra per immettersi sulla s.s.80.

I parcheggi

Ultima ma non ultima novità, è il parcheggio da 70 posti auto che la ditta Barattelli realizzerà sulla s.s. 17, tra via Fonte Burri e via Farnese. Il parcheggio sarà regolamentato, fruibile liberamente durante tutto il giorno ma chiuso nelle ore notturne.

Mannetti e Biondi: “Progetto ambizioso, fine dei lavori entro il 2020”

“Si tratta” hanno affermato Biondi e Mannetti “di un progetto ambizioso che andrà a riqualificare una zona urbana tra le più strategiche del capoluogo, data la prossimità con il casello autostradale e con centri di grande distribuzione, garantendo, al contempo, condizioni di traffico sostenibili ed un'adeguata sicurezza. Gli interventi saranno eseguiti soprattutto durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura delle scuole, in modo da limitare i disagi. Il risultato, atteso da molto tempo, caldeggiato reiteratamente dai cittadini e sollecitato anche dalla Prefettura negli anni passati, inciderà positivamente sul traffico dell'intero perimetro urbano e migliorerà le condizioni di vivibilità e sicurezza per l'intera popolazione, per i pendolari e per le attività commerciali della zona".