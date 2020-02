Addio a Beverly Pepper, aveva donato all'Aquila l'Amphisculpture del Parco del Sole

Il mondo dell'arte piange Beverly Pepper.

La celebre scultrice americana, esponente, della Land Art, è morta nella sua casa a Todi, in Umbria. Aveva 97 anni.

A dare la notizia è stato il New York Times.

Conosciuta in tutto il mondo, nata a New York ma da molti anni residente in Italia, Pepper aveva donato all'Aquila l'Amphisculpture del Parco del Sole, un teatro-monumento sovrastato da due alte colonne in acciaio, le “Narni Columns”

Le sue sculture sono presenti nelle collezioni dei musei di tutto il mondo, da New York a Boston a Barcellona.

L'Amphisculpture di Parco del Sole

L'Amphisculpture di Beverly Pepper, dono dell’artista americana, tra i massimi esponenti della land art, al Comune dell’Aquila. Nato nell’ambito del progetto “Nove artisti per la ricostruzione”, promosso e curato da Roberta Semeraro, è stato realizzato grazie a un generoso contributo di Eni, finanziato all’interno del protocollo “Ripartire da Collemaggio”, che comprendeva il restauro dell’attigua basilica di Santa Maria di Collemaggio, avvalendosi anche del sostegno della Fondazione Carispaq.

La direzione dei lavori e il collaudo sono stati a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e il cratere.

"L'opera pubblica deve essere creata affinché la popolazione possa trarne beneficio" aveva dichiarato Beverly Pepper in una sua visita all'Aquila "All’Aquila ho voluto un’opera che sia un tutt’uno con il simbolo di un passato che si rinnova, Collemaggio”.

Integrare l’arte nel paesaggio, ripensare uno spazio rispettandolo, non dominandolo o sconvolgendolo, è quello che gli artisti della land art come Beverly Pepper intendono per valore sociale dell’arte.

L’opera segue infatti il naturale declivio del colle, dialogando con le colline che la fronteggiano e con la vallata sottostante. Le due colonne in acciaio “Narni Columns” poste all’ingresso, alte sei metri, si pongono invece come “totem evocativi”. Un "teatro nel paesaggio", dunque, che nasce dall'ascolto della comunità ferita. Una ricerca del genius loci proiettata verso il futuro e la vita. L’arte contemporanea usata come ponte ideale tra passato e futuro, memoria di una tragedia, quale quella del sisma del 6 aprile 2009, e, al contempo, immagine plastica di speranza e di rinascita che passa attraverso il riappropriarsi di un luogo fortemente identitario per tutta la comunità. Una scelta progettuale in cui, al valore dell’arte, si è unito quello della solidarietà, in un rapporto virtuoso tra pubblico e privato, tra istituzioni e società civile. L’opera, inaugurata il 6 agosto 2018, a tre anni dall’apertura del cantiere, è inserita all’interno del Parco del Sole, uno dei polmoni verdi della città, “luogo del cuore” di molti aquilani e ha avuto ampi riscontri sulla stampa italiana e straniera.