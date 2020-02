Nuova viabilità L'Aquila ovest, De Santis: "Bene il progetto ma ora serve nuovo attraversamento pedonale in viale Corrado IV"

"Dopo 10 anni, finalmente partono i lavori di riordino della viabilità e di realizzazione del terminal per autobus nella zona dell’Hotel Amiternum, realizzando il progetto complessivo che la precedente amministrazione comunale aveva sviluppato e che una mia mozione aveva sollecitato. Penso che sia giusto dare atto all’attuale Giunta di averci creduto ed ai settori Infrastrutture ed opere pubbliche di aver definito ed armonizzato gli interventi da realizzare, sulla base delle risorse disponibili".

Ad affarmarlo, in una nota, il capogrupo in Consiglio comunale di Cambiare insieme - Idv Lelio De Santis che interviene sul progetto di riqualificazione che interesserà l’area compresa tra viale Corrado IV e il casello autostradale dell’Aquila Ovest.

"L’anello stradale a senso unico, in uscita verso la statale 80 ed in entrata dalla statale 17 consentirà di snellire il traffico e di velocizzarlo, con la conseguenza, però, che rischia di diventare più pericoloso l’attraversamento di via Corrado IV, in corrispondenza del mercato di piazza d’Armi. Per evitare questo rischio, sarebbe necessario realizzare un attraversamento pedonale sicuro, magari un ponte, snello e leggero, piacevole e sicuro, che potrebbe anche rappresentare un bel cartello turistico proprio all’ingresso della città"

"Le fermate degli autobus, il primo a fianco alla caserma Campomizzi e l’altro sull’area della famiglia Barattelli - prosegue De Santis - daranno sicurezza ai viaggiatori ed ai pendolari e finirà, così, lo scandalo di una fermata da terzo mondo, pericolosa ed indecente. Al riguardo, un ringraziamento deve essere rivolto alla famiglia Barattelli, proprietaria dell’area ceduta in comodato d’uso gratuito, che ha fatto un apprezzato gesto di solidarietà verso la città".

"Questo - conclude il consigliere - è anche un esempio di sinergia positiva ed alla luce del sole fra il mondo dell’impresa privata e la pubblica amministrazione, che consente di realizzare interventi utili alla collettività. Esempio da seguire, con modalità trasparenti e progetti strategici a favore della città".