Regione, riorganizzazione Dipartimenti: sindacati interrompono le relazioni con la Giunta

"Continua la grottesca pantomima in regione Abruzzo per quanto riguarda le relazioni sindacali. La Giunta regionale continua imperterrita a violare le prerogative che la legge ed il contratto attribuiscono alle rappresentanze sindacali visto che prima adotta gli atti e poi informa le Organizzazioni sindacali. Questa tardiva informazione, per altro carente, è di fatto priva di efficacia visto che la norma prevede che l’informativa, al fine di rendere il confronto tra le parti concreto e rispettoso dei ruoli di tutti, sia data preventivamente. E’ inutile, d’altronde, un confronto in relazione ad un atto adottato e definitivo, quindi non modificabile".

E' durissimo l'affondo di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, DIRER e della RSU che, unitariamente, hanno chiesto che la Giunta regionale sospendesse con atto formale le Delibere inerenti la riorganizzazione dei Dipartimenti e Servizi "per consentire un confronto leale e corretto con la RSU, le segreterie territoriali e le confederazioni delle OO.SS., quest’ultime tenute all’oscuro di tutto".

E’ evidente, in merito, la violazione della Legge regionale 77/99 art.17, comma 2 che prevede appunto l’informativa preventiva anche alle Organizzazioni sindacali confederali. "Purtroppo - denunciano i sindacati - la Giunta regionale non ha adottato nessun atto di sospensione e, quindi, oggi queste segreterie, concordemente con le confederazioni, interrompono le relazioni sindacali con la Giunta regionale".

L’impressione è che la riorganizzazione sia conseguente ad una visione elitaria che ha tenuto fuori da ogni possibilità di partecipazione gli stessi Dirigenti e il personale tutto, che è poi quello che materialmente produce servizi. "La motivazione che l’informazione successiva sia stata determinata dall’urgenza non giustifica quanto accaduto - ribadiscono i sindacati - soprattutto in considerazione del fatto che sono mesi che le OO.SS. chiedono di incontrarsi su questo tema. Per queste ragioni e per la palese violazione, a nostro avviso, delle prerogative sancite dalla Legge e dal contratto ci siamo ritirati dal tavolo sindacale ed avvieremo le azioni sindacali necessarie a ripristinare corrette relazioni sindacali presso la Giunta reg.le a partire dalla convocazione delle assemblee del personale ed ogni altro mezzo utile".