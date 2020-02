Cese di Preturo: spunta nuova antenna al Progetto Case

"E' in corso di realizzazione una nuova stazione radio base, costituita da palo poligonale di 30 metri di altezza, con 9 antenne e 8 tratte in ponte radio, ad opera di Vodafone Italia spa, insieme con Telecom Italia e Wind Tre spa, nel Progetto Case di Cese di Preturo.

A darne notizia è il capogruppo in Consiglio comunale di Cambiare insieme - Idv Lelio De Santis che sottolinea come ci siano "tutti i pareri, positivi, per la realizzazione dell'opera e sia tutto regolare sul piano formale".

L'installazione, ricorda De Santis, fu approvata dall'amministrazione comunale con Determina dirigenziale n° 4 del 15 febbraio 2019. Con la nuova antenna a Cese di Preturo, sottolinea il consigliere "nel comune dell'Aquila siamo arrivati a 136 punti di stazione radio di base, che rischiano di mettere a rischio la qualità della vita e la salute dei cittadini. Rischio che, evidentemente, non è considerato nella procedura amministrativa che ha portato all'approvazione della richiesta delle società telefoniche".

"Non è considerato - aggiunge De Santis - nemmeno il fatto che il programma annuale della telefonia mobile del Comune dell'Aquila risalga al 2016 e, quindi, sia scaduto e superato. In particolare, l'impianto che si sta realizzando è molto impattante ed è posizionato all'interno del Progetto Case di Cese di Preturo, a ridosso degli alloggi di circa 20 famiglie, con minori e qualche malato, che si vedono minacciati sul piano della qualità della vita e della salute".

"Le loro proteste - prosegue De Santis - evidentemente non preoccupano l'amministrazione comunale. E' necessario invece ascoltare le richieste di tutti i cittadini che si sentono minacciati dalla realizzazione del nuovo impianti".

"A tal fine - conclude - ho presentato al sindaco Pierluigi Biondi, in data odierna, un'interrogazione urgente per fermare questa installazione e per rivedere il Programma della telefonia mobile in città".