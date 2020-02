Coronavirus: cittadino italiano in osservazione precauzionale a Chieti

Un adulto di nazionalità italiana si è presentato spontaneamente oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, riferendo di essere rientrato dalla Cina lo scorso 28 gennaio.

L'uomo, che è entrato nel presidio indossando una mascherina, presentava sintomi febbrili e una leggera tosse.

Al triage è stato attivato il protocollo precauzionale introdotto per il Coronavirus e il paziente è stato trasferito in sorveglianza sanitaria nel reparto di malattie infettive (dove è ricoverato in isolamento) per essere sottoposto agli accertamenti necessari per formulare la diagnosi.

Il pronto soccorso dell'ospedale di Chieti non è mai stato chiuso ed è perfettamente operativo.