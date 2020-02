Riqualificazione ex ospedale Collemaggio, ancora tutto fermo: botta e risposta tra Comune e Asl

A che punto sono i piani e i progetti di riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio?

Ancora all'anno zero, a giudicare dal botta e risposta che c'è stato giovedì scorso nella riunione terza commissione consiliare (Politiche sociali) tra il vice sindaco Raffaele Daniele e il dottor Domenico Pompei, responsabile del servizio Prevenzione della Asl dell'Aquila.

Durante la seduta, convocata per discutere la proposta della Lega di valutare la possibilità di aprire un secondo centro vaccinazioni nella perfiria est della città (Paganica), oltre a quello attualmente in funzione al S. Salvatore, Pompei ha stigmatizzato il comportamento dell'amministrazione comunale, alla ricerca di nuovi spazi ma senza ancora una linea e una strategia chiare in merito al futuro dell'area dell'ex nosocomio, che giace ancora, a 11 anni dal terremoto, quasi del tutto abbandonata.

A Pompei ha risposto Raffaele Daniele, affermando che su Collemaggio esistono 5 delibere di giunta ma che il Comune ha le mani legate e non può intervenire perché i terreni sono ancora di proprietà della Asl. La giunta, ha fatto presente Daniele, ha inoltrato all'azienda sanitaria quattro richieste, l'ultima delle quali datata 8 gennaio 2020, per conoscerne orientamento e volontà senza però ricevere risposte.

A conti fatti, dunque, l'unica novità intercorsa tra l'articolo che NewsTown scrisse un anno e mezzo fa per fare il punto sull'ex ospedale psichiatrico e la situazione attuale è l'acquisizione all'asta, per poco più di 400 mila euro, dell'edificio dell'ex Accademia dell'Immagine da parte del Conservatorio Casella, che ha manifestato l'intenzione di trasferire lì, in futuro, la propria sede (potendo contare anche su un finanziamento di 6 milioni di euro per la ristrutturazione dell'immobile).

Nulla si sa, per esempio, dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo che il Comune aveva avviato per trasferire a Collemaggio una parte dei suoi uffici, dopo aver rinunciato all'idea della sede unica nell'area dell'autoparco, in zona Pile.

Il sindaco Biondi aveva manifestato la volontà di acquisire dalla Asl oltre 9 mila metri quadri di edificato, al prezzo di 180 euro a metro quadro, per un investimento stimato in circa 1 milione e 800 mila euro. Ma per fare ciò, sarebbe stato necessario rimodulare la vecchia delibera Cipe del 21 dicembre 2012 che aveva stanziato 35 milioni per la realizzazione della sede unica.

Ma su Collemaggio sono anche altri progetti.

Con delibera Cipe 24/2018 la Asl ha avuto 2 milioni e 900 mila euro per il restauro di tre edifici (B7, B9 e B20), soldi che si aggiungono al milione e 292 mila euro della legge 67/88, a valere sull’edificio B20. In queste strutture, l’azienda sanitaria locale dovrebbe i suoi uffici.

Nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dovrebbe essere trasferita anche la sede dell’Arta che, prima terremoto, si trovava a San Basilio. Ci sono 3 milioni e 721 mila euro stanziati con delibera Cipe 48/2016. Grazie a un'intesa sottoscritta con Comune, Asl e Regione, l'Arta ha ceduto in permuta la sua vecchia sede alla Asl in cambio di uno degli edifici dell'ex ospedale psichiatrico. In base all'accordo, la Asl ha venduto all'Università l'edificio ex Arta per 440mila euro (la differenza di valore tra i due edifici). La palazzina, però, non verrà ricostruita ma sarà abbattuta far posto a una piazza.

Altra vicenda ancora in sospeso è quella del Parco della Luna, per la cui realizzazione ci sono i 10 milioni di euro nel Masterplan. Due anni fa Biondi gelò le aspettative di molte associazioni che avevano contribuito alla stesura del progetto dicendo che l'iter avrebbe dovuto iniziare da capo per colpa di un pasticcio amministrativo addebitabile alla passata amministrazione e alla Asl.

Archiviata, invece, l'idea che aveva avuto la provincia dell'Aquila di costruire su un terreno del parco di Collemaggio la nuova sede del Cotugno. L'istituto scolastico verrà trasferito all'interno della caserma Rossi.