Rischi del web, la prevenzione inizia a scuola: al via a L'Aquila il progetto "Web White&Black"

Il mondo virtuale di internet, dove le relazioni e le azioni vengono percepite come impersonali, può nascondere pericoli reali sui quali è fondamentale informarsi per evitare spiacevoli conseguenze. Dal cyberbullismo all'adescamento online, passando per il furto di identità, sono sempre più frequenti le notizie di reati e di violenze compiute attraverso l'uso dei social network.

Prevenire i rischi legati ala comunicazione virtuale è uno degli obiettivi del progetto "Web White&Black" che impegnerà figure qualificate, quali psicologi e ingegneri informatici, in azioni volte alla promozione di un uso corretto e consapevole della rete e dei nuovi strumenti tecnologici tra i più giovani.

L'iniziativa vedrà come destinatari diretti centoventi alunni delle studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado Dante Alighieri e Mazzini-Patini dell'Aquila. Il progetto, articolato in tre moduli dalla durata complessiva di dodici ore per ogni classe coinvolta, prevede lezioni informative e orientative sul fenomeno dell'adescamento online, tenute dalle psicologhe Chiara Gioia e Michelina Giannone e dall'ingegnere informatico Cristian Franciosi. Il percorso formativo si concluderà con un laboratorio teatrale, tenuto da Ugo Capezzali e Martina Bultrini, che coinvolgerà gli studenti nella preparazione di uno spettacolo sui rischi legati all'uso improprio della rete e dei social network.

Il progetto è stato presentato questa mattina da Chiara Gioia e Michelina Giannone, psicologhe dell'associazione Agape responsabili del progetto, da Massimiliano Nardocci, dirigente dell'ufficio scolastico regionale e da Maria Luisa Ianni, assessore alle politiche giovanili del Comune dell'Aquila che ha formalmente aderito all'iniziativa.

"L'iniziativa - ha spiegato la psicologa Gioia - intende promuovere la prevenzione dai rischi potenziali dell'uso del web, attraverso l'insegnamento di uso consapevole e corretto delle rete, e un lavoro di rete più ampio, che coinvolgerà gli studenti in altre attività come la creazione di uno spettacolo teatrale e di un blog, uno strumento che permetterà ai ragazzi di interagire tra loro e studiare i comportamenti assunti più di frequente nel web. In ultimo, saranno somministrati agli alunnni dei questionari anonimi che serviranno non solo come strumento di valutazione del progetto, ma permetteranno di mappare le maggiori criticità nell'uso dei social".

Per l'assessore Ianni è "fondamentale che le istituzioni siano parte attiva in azioni di supporto alle istituzioni educative per eccellenza: la scuola e le famiglie, che - ha precisato - saranno coinvolte nel progetto. Insegnare ai ragazzi più giovani un uso consapevole e corretto degli strumenti tecnologici è fondamentale per prevenire l'insorgenza di comportamenti devianti e violenti. L'auspicio è che da questo progetto sperimentale possa nascere un percorso che coinvolga tutti gli alunni della nostra città e altri enti come la Asl e l'Università, che - ha concluso - si sono già detti pronti a collaborare a future iniziative di prevenzione".