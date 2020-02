L'Aquila, Cgil denuncia: "Il Comune insensibile ai bisogni delle fasce deboli"

"Il 25 maggio del 2017 le organizzazioni sindacali Cgil, Spi Cgil, Uilp Uil, Fnp Cisl, siglarono un accordo sul Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2017-2018 con l'allora assessore alle Politiche Sociali del Comune dell'Aquila, Emanuela Di Giovanbattista, che, tra l’altro, prevedeva di monitorare l’andamento dell’attuazione del Piano Sociale di Ambito attraverso incontri semestrali di verifica. Con la Legge di Stabilità Regionale 2019, la Regione Abruzzo, e di conseguenza anche il Comune dell’Aquila, ha prorogato il Piano Sociale Regionale 2016-2018. Dal momento che non è previsto che gli accordi cambino con le Giunte, nel corso del 2019 le orgnizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo hanno ripetutamente richiesto all’attuale assessore alle Politiche Sociali Bignotti (sia in modo informale che con comunicazioni ufficiali tramite la Posta Elettronica Certificata) le verifiche previste senza avere alcun riscontro. Tale atteggiamento non è un caso isolato. Anche in altre occasioni il Comune sollecitato su temi inerenti problematiche che ricadono sulle fasce più deboli della cittadinanza ha dimostrato scarso interesse al confronto".

A denunciarlo è Egidio Pezzuto, della segreteria provinciale della Spi Cgil dell'Aquila, che spiega come la vigente normativa - Legge 328/2000 e Legge Regionale 22/98 – regoli "in modo puntuale la stesura e la applicazione dei Piani Sociali Regionali e di Ambito Distrettuale. I Piani Sociali - aggiunge il sindacalista - sono tesi a realizzare il principio Costituzionale (art.2, 3 e 38) che intende "assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Le normative attuative di tali Piani, prevedono la concertazione con le Parti Sociali, la firma dei verbali dei confronti preparatori e delle verifiche in corso d’opera dell’applicazione delle misure previste".

"Gli anziani - prosegue Pezzuti - sono ricompresi spesso negli strati della popolazione più esposti agli attacchi della crisi sia per il bisogno di una sanità pubblica efficiente che per problemi più direttamente riconducibili alla sfera economica".

"L’atteggiamento pilatesco di chi nasconde la polvere sotto il tappeto non è il metodo migliore per migliorare le situazioni precarie. Il bene dei cittadini dell’Aquila si persegue ascoltando e confrontandosi con chi quotidianamente è a contatto con le situazioni più disagiate. Altrimenti bisognerebbe ammettere che il riferimento prioritario di questa amministrazione siano gli strati più abbienti o le applicazioni delle indicazioni dei partiti di provenienza", conclude il sindacalista.